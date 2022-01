David Furnish, el marido de Elton John: de publicista a productor y 'el salvador' de las adicciones del cantante

Elton John siempre ha presumido de la familia que ha formado junto a David Furnish . El cantante de rock y el cineasta canadiense se han convertido en todo un símbolo de libertad, prosperidad y, sobre todo, de esperanza. Ambos han luchado por los derechos del colectivo, dejando constancia que el amor no entiende de sexos.

“Me sentí atraído por David desde un primer momento; era una persona independiente y sabía que era él porque no me tiene miedo ”, comentó el cantante en una entrevista sobre esa primera impresión. Tras comenzar la relación, la pareja se dejó ver por los mejores eventos y por los photocalls más exclusivos y David decidió dar un giro a su carrera.

Así, el joven se pasó a producir distintos largometrajes, como Sherlock Holmes, y co produjo, también, una película junto a Elton John. Además, pronto David comenzó a colaborar con la Fundación Elton John para el SIDA y recaudó más de 400 millones de dólares para apoyar los distintos programas relacionados con el VIH en todo el globo.

La boda no tardó mucho en llegar. Fue en el año 2005, en una cena con amigos, cuando John le propuso matrimonio a su novio. Además, en cuanto se formalizó el matrimonio entre el mismo sexo en Londres, Elton y Furnish no dudaron en darse el ‘sí, quiero’. Así, el 21 de diciembre de 2014 ambos pasaron por el juzgado y se prometieron amor eterno.

Antes del enlace, la feliz pareja ya se había planteado dar un paso más en su relación; formar una familia. Por eso, visitaron un orfanato para niños con VIH en Ucrania y decidieron adoptar a un niño de 14 meses. Aunque eso sí, debido a que no estaban casados y a que el matrimonio no estaba reconocido legalmente, no pudieron llevar a cabo su objetivo. A pesar de todo, el cantante y su pareja han comentado, en más de una ocasión, que mantienen al pequeño y a su hermano.