Capítulo 1, temporada 1 de 'Ada Masali: El cuento de la isla'

Las cosas no saldrán como la joven espera y lo que parecía una sencilla tarea que le llevaría apenas unas horas, no tarda en complicarse. Una vez allí la aparición de Poyraz, de quien depende la venta de la vieja almazara, se lo pondrá muy difícil. El joven pretende defender lo que es suyo y no parece dispuesto a ceder a los deseos de una joven urbanita.