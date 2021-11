Capítulo 12, temporada 1 de 'Ada Masalı: el cuento de la isla'

Las palabras de Poyraz han hecho mella en Haziran. Justo cuando pensaba que su relación con él estaba en su mejor momento, la inesperada reacción del joven se plantea seriamente abandonar el proyecto del hotel y dejar la isla para siempre. Los enfrentamientos con su socio, que se resiste a dar su brazo a torcer y a mostrar sus sentimientos, la llevan al límite y se verá obligada a tomar una decisión que no desea.

Pese a ser consciente de lo que puede suponer su reacción, s u incapacidad para revelar sus verdaderos sentimientos puede salirle muy cara esta vez si algo o alguien no lo impide antes. Por suerte, la tía de Haziran, su prima y todos sus amigos saben que está tomando la decisión contra su voluntad por lo que, a sus espaldas y aprovechando el momento en el que se está despidiendo de la abuela de Poyraz, empezarán a urdir su propio plan. ¿Lograrán que Haziran se quede?

Aunque su historia está basada en una gran mentira y una gran traición, los sentimientos han aflorado. Haziran ha sido incapaz de no enamorarse de Poyraz pero sabe que lo que oculta hace imposible su relación, por lo que se resiste a confesar sus sentimientos. Su única prioridad es salvar la almazara y su casa. Pero, ¿será capaz de no dejarse llevar? ¿Qué pasará cuando la verdad salga a la luz? Si quieres saber qué ocurre entre los protagonistas de 'Ada masalı: el cuento de la isla', no puedes faltar a tu cita diaria con ellos. De lunes a viernes a las 18:45 horas, los nuevos capítulos de estreno, en Divinity. ¿Te lo vas a perder?