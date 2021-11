Capítulo 13, temporada 1 de 'Ada Masalı: el cuento de la isla'

Aunque después de varios desencuentros con Poyraz , Haziran aceptó el trabajo, lo cierto es que la joven no desea abandonar la isla ni alejarse de Poyraz. Sin embargo, sus intentos por provocarle para que le pida que se quede no funcionan, finalmente toma el ferri que le llevará de vuelta a Estambul.

Pero quizás no sea tan fácil como pensaba. En vista de que Poyraz no es capaz de retener a Haziran, el resto de amigos de la joven hacen todo lo posible para retenerla en la isla, pero lo cierto es que solo él podría conseguir que ella cambiase su decisión. Y no se equivocan. Después de darle muchas vueltas a lo largo del día y tras escuchar en boca de sus amigos que su socia no deseaba irse de la isla, Poyraz correrá al muelle para intentar retenerla en el último momento. "Haziran, no te vayas", le dirá tras recorrerse la isla entera.