Capítulo 14, temporada 1 de 'Ada Masalı: el cuento de la isla'

Todo se ha complicado. La llegada de Zeynep a la isla causa una auténtica conmoción. Ella no puede concebir que su hija haya estado a sus espaldas en contacto con Selma en el lugar del que huyó. Aunque las palabras de su madre la destrozan, Haziran no está dispuesta a que nada arruine la inauguración del hotel. Y tendrá el mejor de los aliados. Poyraz se convertirá en su mayor apoyo en esta difícil situación que traerá más de un quebradero de cabeza a los habitantes de la isla.

Su boicot provoca un auténtico desastre. El inspector de sanidad las encuentras los bichos y no concede la licencia a Haziran y Poyraz. Sin embargo, el plan de Idil podría no haber sido tan perfecto como ella pensaba. Nada más descubrir las cucarachas, la socia del Poyraz y su amigo comenzarán a atar cabos. Todas las pistas llevan a Idil. ¿Lograrán convencerles de que ella no es la responsable?