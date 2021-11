Capítulo 15, temporada 1 de 'Ada Masalı: el cuento de la isla'

Después del boicot al hotel, Haziran ata cabos y no tarda en averiguar quién es la responsable de lo ocurrido. Segura de que Idil está detrás de todo, tendrá un duro cara a cara con la joven , que intentará escapar de sus incómodas preguntas.

Sin embargo, pese a saber que ella es la autora de boicot, Haziran sabe que no puede delatarla ante Poyraz. Él no la creerá y se complicaría todo mucho. Además, por su parte, el dueño de la almazara está haciendo todo lo posible por llegar a un acuerdo con el alcalde para lograr la licencia en tiempo récord. Por supuesto, Idil no desaprovechará la oportunidad. Después de lo ocurrido pedirá ayuda a su padre para que agilice los trámite y se adjudica los méritos. "Muy lista. Primero lo saboteas y luego lo ayudas", le dice la joven a su rival.