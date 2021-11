Capítulo 16, temporada 1 de 'Ada Masalı: el cuento de la isla'

La noche en la isla está llena de sorpresas, pero ¿serán todas igual de positivas? La preparación de la web del hotel siguen en marcha. De la mano de Poyraz , Haziran descubre los rincones secretos más bonitos de la isla. Esos que no aparecen en las guías pero que dotan al lugar de un encanto especial. Poco a poco, al igual que descubre los secretos de la isla, Haziran va descubriendo todo lo que oculta su socio. La atracción entre ellos es cada vez mayor pero algo se sigue interponiendo en su destino.

Unas emociones que no han hecho más que comenzar. Cuando Haziran empieza a ser consciente de sus sentimientos y la culpa no la deja avanzar se confesará con la abuela de Poyraz, que despertará en ese preciso instante del coma. ¿Le contará a su nieto lo que acaba de escuchar?

Haziran llegó a la isla para descubrir el secreto de Poyraz y obligarle a vender sus tierras a su jefe y marcharse pero la isla la ha atrapado. Después de darse cuenta de que el hombre al que había arruinado la vida no lo merecía, la joven se ha instalado allí con la intención de enmendar su error. "Tienes esa extraña mirada, la isla ya empieza a apoderarse de ti", ha dicho ya su madre. Pero no solo ese lugar ha enamorado a Haziran, Poyraz también lo ha hecho. ¿Qué pasará entre ellos? ¿Podrán superar la gran mentira que los separa? Si quieres saber qué ocurre con los protagonistas de 'Ada masalı: el cuento de la isla', no puedes perderte los próximos capítulos de estreno. De lunes a viernes a las 18:30 horas, en Divinity.