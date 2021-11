Capítulo 17, temporada 1 de 'Ada Masalı: el cuento de la isla'

El despertar de Aliye trae alegría a toda la gente de la isla menos a Haziran que vive con la incertidumbre de si la abuela de Poyraz conoce también su secreto. Entre la espada y la pared y temiendo que su socio acabe enterándose por ella de que fue la responsable de la filtración de sus cuentas, la joven corre al hospital con la firme intención de contarle toda la verdad sobre lo ocurrido en las últimas semanas y disculparse. "He venido aquí para contártelo todo pero no me mires a la cara mientras te lo cuento porque me avergüenzo. Tú no sabes nada", le dice al encontrarle. Sin embargo, la aparición de sus amigos y las dudas sobre lo que hará la abuela, convencen a Haziran para no confesar.