Capítulo 18, temporada 1 de 'Ada Masalı: el cuento de la isla'

Poco a poco, todo ha empezado a fluir entre Haziran y Poyraz y el rudo dueño de la almazara empieza a mostrar su lado más amable y cariñoso con sus socia. Por primera vez, el joven se deja llevar y empieza a mostrar abiertamente sus sentimientos. "Lo del concierto de anoche fue por ti. Solo fue por ti", le dice a la joven, que, consciente de todo lo que les separa, intenta escapar para no acabar sucumbiendo a sus propios sentimientos.

Mientras, Hakan sigue haciendo de las suyas para intentar hundir el hotel. Dispuesto a arruinarlo definitivamente tenderá una trampa a su amigo con un cliente que lleve al límite. Sin embargo, las cosas no salen como él espera y parece que Poyraz ha conseguido poner en su sitio al cliente inconformista lo que permite a la pandilla cumplir con una de sus tradiciones: la acampada.

Aunque no empezaron con muy buen pie, la relación de Haziran y Poyraz sigue estrechándose. La complicidad entre ambos crece cada día pero la joven no puede dejarse llevar. La traición a su socio es un lastre muy pesado que podría acabar arruinándolo todo. ¿Qué pasará si Poyraz descubre el secreto de su socia? ¿Podrán superarlo? Si quieres descubrir si la pareja es capaz de encontrar la forma de ser felices juntos, no puedes perderte los próximos capítulos de estrenos de 'Ada masalı: el cuento de la isla'. De lunes a viernes a las 18:45 horas, en Divinity.