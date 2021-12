Capítulo 20, temporada 1 de 'Ada Masalı: el cuento de la isla'

Poyraz por fin se ha abierto con Hazyran , pero la respuesta de la joven no es precisamente la que él esperaba. El isleño no entiende nada y sospecha que la mujer que le ha cambiado la vida le está mintiendo por algún motivo que no se atreve a decirle.

Y aunque parece dispuesto a aceptar su decisión, no dudará en ponerla a prueba. Si realmente no quiere tener ningún tipo de vínculo sentimental, ¿qué puede pasar si la besa? El momento más esperado entre Haziran y Poyraz se produce en el momento más inesperado, justo cuando la joven está más distante de él.

Desafortunadamente, el beso no surte el efecto deseado así que Poyraz no tardará en poner en marcha un nuevo plan. "No te voy a preguntar la razón por la que me evitas, vendrás a contármelo. Prepárate para ver una versión diferente de mí mañana", le dice justo después de besarla por primera vez. ¿Qué pasará a partir de ahora entre ellos?