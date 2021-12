Capítulo 21, temporada 1 de 'Ada Masalı: el cuento de la isla'

Pero antes de que Poyraz se entere por terceros de lo ocurrido, Haziran toma la firme decisión de contarle todo lo ocurrido . Esa es la única posibilidad de que, tras su enfado, pueda perdonarle. Sin embargo, hablar con él no será fácil. La tensa relación que mantiene con él desde que le rechazó y la intervención de su abuela impedirán que la joven pueda sincerarse con él como le gustaría.

Todo se tambalea pero, en un giro inesperado de los acontecimientos, las indagaciones que lleva haciendo desde que alguien le boicoteó, llevan a Poyraz directo a otro culpable con el que no contaba. Hakan es el traidor. Todo cuadra. La noticia deja destrozado a Poyraz que, furioso intentará localizar al que él consideraba su hermano. Hakan, que no tarda en enterarse de que le están buscando, huye al sentirse acorralado. Sin embargo, salir de la isla no será sencillo. Sus amigos tienen todas las salidas vigiladas y él debe ocultarse. ¿Podrá finalmente abandonar el pueblo sin ser visto por ninguno de sus amigos o tendrá que enfrentarse a la vergüenza de ser un traidor?