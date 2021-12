Capítulo 25, temporada 1 de 'Ada Masalı: el cuento de la isla'

A pesar de las advertencias de Poyraz, Hakan regresa a la isla con la intención de acabar lo que había empezado. Dolido en su orgullo, el joven se presentará en el despacho del alcalde con el proyecto de turismo de su empresa, que no será tan bien recibido como él esperaba. "Si tus jefes se hacen con esas tierras no quiero verte representándoles. ¿Cómo voy a confiar en un hombre que traiciona a sus amigos?", le dice al joven.

Pero el desprecio del padre de Idil no será el único con el que se encuentre el joven. Horas después de su reunión en el ayuntamiento, se encontrará con Poyraz, que le dejará bien claro que no es bien recibido. Dolido por la traición del que él creía su hermano, la emprenderá a golpes contra él. "No quiero volver a verte. No vuelvas a poner un pie en la isla. Todo el mundo te apreciaba", le dice a Hakan, que por primera vez expresará sus sentimientos y su rencor. "Siempre fui el pobre Hakan, el niño huérfano. Salí adelante como pude porque todos queríais que os estuviera agradecido".

Mientras, los planes de boda entre Zeynep y Latif salen a la luz y no tardarán en llegar a oídos de sus respectivas hijas, que no se tomarán demasiado bien está inminente unión. "Te gusta el dinero y el poder, mi padre perdió a la mujer que quería por una mala racha. Te portaste muy mal. Nadie me quiere en esta isla pero me odiarán cuando se enteren de lo que vas a hacer. No te cases". le dice Haziran a su madre.