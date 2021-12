Capítulo 28, temporada 1 de 'Ada Masalı: el cuento de la isla'

Además, Haziran empieza a estar cansada. Su relación con Poyraz es cada vez más complicada y la joven está a punto de tirar la toalla y renunciar al hombre de su vida. "No confía en mí y no hay manera de que me perdone. Entre los dos se ha levantado un muro y no soy capaz de derribarlo", le dice desesperada a su mejor amiga.