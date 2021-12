Capítulo 29, temporada 1 de 'Ada Masalı: el cuento de la isla'

A pesar de que sus sentimientos por Haziran no han cambiado, Poyraz se niega a perdonarla. El dueño de la almazara sigue sin poder confiar en ella y no se atreve a dar el paso.

Consciente de que su relación nunca podrá volver a ser la misma, la joven tiene un objetivo claro. La relación no será la misma pero puede tomar un nuevo rumbo. Un rumbo diferente que puede ser igual de feliz. Decidida a que su socio reflexione sobre su futuro, reconstruye el jarrón que el rompió y se lo entrega. "Con esto pretendo enseñarte una lección. En Japón reparaban objetos rotos con oro y plata. No para devolverle sus apariencia, así protegían la historia del momento en que se rompieron. Este jarrón protege el error que cometí hace tiempo contigo y la ira que sientes hacia mí. No te digo que olvides lo que hemos vivido, solo te digo que dejes que tome una nueva forma", le dice a Poyraz, que se queda muy sorprendido. ¿Recapacitará sobre su actitud con Haziran?