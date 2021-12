Capítulo 30, temporada 1 de 'Ada Masalı: el cuento de la isla'

La llegada de Batu pilla totalmente por sorpresa a Haziran y también a Poyraz que ve en él a un posible rival. El antiguo amigo de la joven, invitado a la isla por Zeynep, tiene claros sus objetivos pero antes todos se muestra como un amable y cariñoso amigo que llega con aparentes buenas intenciones al pueblo. Sin embargo, sus buenos modos ocultan una cara muy diferente que no tardará en salir a la luz. "Está Poyraz, un viento del noreste, y luego yo, una tormenta que viene a perturbar y destruir todo. El mejor amigo es el peor enemigo. Hola, me llamo Batu. Soy tu mejor amigo y tu peor enemigo", se dice a sí mismo mientras baila con una Haziran desencajada que no puede dejar de observar a Poyraz.