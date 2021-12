Capítulo 33, temporada 1 de 'Ada Masalı: el cuento de la isla'

La recién estrenada nueva felicidad de Poyraz pasa a un segundo plano cuando una desesperada Idil pone en marcha su nuevo plan para separarles. Después de manipular unos resultados médicos y recibir los informes que confirmarían esa supuesta enfermedad grave, la hija del alcalde pasa a la acción. Fríamente espera el momento adecuado para llamar la atención del dueño de la almazara, que nada más vela llorar desconsolada acude a su lado para averiguar qué es lo que ocurre. "Sé que ha pasado algo. Sabes que no te voy a dejar sola", le dice a su amiga.

Todo va según lo previsto y la joven no desaprovecha la oportunidad. Aparentemente desolada y hecha un mar de lágrimas, Idil confiesa que está gravemente enferma. ¿Qué hará ahora Poyraz?

Pero Idil no será el único problema de la pareja. Batu, que sigue en la isla para llevar a cabo el plan urdido con Zeynep, lleva al límite a Poyraz con sus sucias artimañas. Sin embargo, esta vez las cosas no saldrán como esperan. Esta vez Haziran estará ahí para darle su total apoyo pese a quién le pese.

Por otro lado, harta de que Alper no se dé cuenta de que existe, Melisa deja a un lado las insinuaciones y pasa a la acción con su amigo. ¿Logrará que finalmente se fije en ella?

¡Por fin! Haziran y Poyraz se han dado una nueva oportunidad. Después de unas semanas muy difícil para la pareja en las que la traición de la joven pesaba demasiado e impedían al dueño de la almazara dar el paso, el momento vivido con ella en la playa tras su confesión y la conversación con los dos ancianos de la isla, le han abierto los ojos al joven. Poyraz se ha dado cuenta de que no puede renunciar al amor por orgullo y que aunque lo que ocurrió con cuentas no fue más que un error que ambos deben olvidar. Y lo han hecho. Los protagonistas de 'Ada masalı: el cuento de la isla' están juntos. Sin embargo, su felicidad puede durar muy poco.