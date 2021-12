Capítulo 34, temporada 1 de 'Ada Masalı: el cuento de la isla'

Por otro lado, tras pasar la noche en el calabozo al admitir su culpabilidad en lo ocurrido con Batu. Poyraz recibirá una visita totalmente inesperada en la comisaría. Tras ser dado de alta y con algunos puntos en la cabeza, el amigo de Haziran tendrá una sorprendente conversación con él. "No debí decir lo que dije, me disculpo pero lo cuestión es que no fiaba de ti. Tan solo quería proteger a Haziran y saber si ibas en serio y quería saber si eras mala persona o no", le dice Batu, que muestra un cambio de actitud incomprensible y que podría ocultar otras intenciones. "No eres como yo pensaba. Estás realmente enamorado, con eso me basta. ¿No creerías que iba a ponerte una denuncia? Mi conciencia no me lo permitiría", le dice a Poyraz, al que le informa de que Haziran le está esperando fuera. Sin embargo, todo lo ocurrido ha vuelto a crear un muro entre él y Haziran. ¿Qué pasará entre la pareja?