Capítulo 35, temporada 1 de 'Ada Masalı: el cuento de la isla'

Después de su última pelea y cuando Batu parecía que estaba a punto de salirse con la suya, Poyraz, siguiendo los consejos de Alper, se presenta en la casa de Haziran en un intento por limar asperezas con ella, que se muestra un poco tensa cuando le ve aparecer acompañado de Idil. "No me puedo creer que estés haciendo esto, es una vergüenza. Al final acabarás equivocándote, incluso cuando tienes razón. ¿Por qué has venido sin avisarme?", le dice a Poyraz, que se muestra más conciliador que en las últimas horas.