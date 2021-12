Capítulo 38, temporada 1 de 'Ada Masalı: el cuento de la isla'

A pesar de que han logrado superar todos los obstáculos que les separaban, que Poyraz la ha elegido a ella y saber que Idil no tiene ninguna oportunidad con su novio, Haziran no puede evitar sentirse incómoda y molesta al ver que cómo su chico está pendiente de la hija del alcalde, que todavía no ha sido descubierta por Aliye. La actitud de Poyraz con Idil despierta los celos de Haziran, pero su chico solo tendrá un propósito: hacer que ella confíe en él totalmente.