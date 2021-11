Capítulo 3, temporada 1 de 'Ada Masali: El cuento de la isla'

Todo se ha complicado mucho más de lo que hubiera deseado pero Haziran no piensa consentir que se cometa una injusticia. Dispuesta a rectificar, la joven traza un plan que Poyraz no podrá rechazar para compensar su daño y recuperar el karma que le haga poder irse a Tokio con la conciencia tranquila. Poyraz no puede quedarse sin la almazara y sin la casa de su abuela, pero ¿lo logrará?