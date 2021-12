Capítulo 40, temporada 1 de 'Ada Masalı: el cuento de la isla'

Sabían que no era fácil pero cuando por fin Poyraz logró perdonar la traición de Haziran no imaginó que su abuela y la madre de su novia se lo pondrían tan difícil. Aunque ellos han dejado claro que es su decisión y que no deberían meterse en su relación, ambas siguen sin aceptarla. Eso les ha llevado a tomar una decisión drástica que podría traer consecuencias inesperadas. Si quieres descubrir qué ocurre entre los protagonistas de 'Ada Masalı: el cuento de la isla', no puedes faltar a tu cita. De lunes a viernes a las 18:50 horas en Divinity.