Capítulo 43, temporada 1 de 'Ada Masalı: el cuento de la isla'

Ya no pueden más. Convencer a su madre y su abuela para que acepten su relación parece imposible. Ante esta situación y dolidos por la actitud de sus familias, Haziran y Poyraz toman una decisión extrema que dejará a todos descolocados y más enfrentados que nunca. Ni Zeynep acepta al isleño, ni Aliye permitirá que su nieto esté con la 'recién llegada', pero ambos jóvenes harán todo lo que haga falta para ganarse a sus enemigas y lograr así una felicidad completa.

Pero los protagonistas de esta historia no serán los únicos que atraviesen un momento complicado. Biricik sigue muy dolida por lo ocurrido entre Alper y Melisa por lo que se vengará de la que hasta hace poco era su amiga y su jefa de la peor forma posible.

Haziran y Poyraz están en una situación límite. Sin el apoyo de sus familias, ellos no pueden ser completamente felices. Aliye y Zeynep lo están complicando todo pero ellos no están dispuestos a permitir que les separen. Si quieres descubrir qué ocurre entre los protagonistas de 'Ada Masalı: el cuento de la isla', no puedes perderte los próximos capítulos de estreno. De lunes viernes a las 18:50 horas, en Divinity.