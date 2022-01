Capítulo 45, temporada 1 de 'Ada Masalı: el cuento de la isla'

No empezaron con buen pie pero Haziran y Poyraz supieron superar sus diferencias y empezar una historia de amor. Sin embargo, el amor no parece suficiente para sus familias y los protagonistas de 'Ada Masalı: el cuento de la isla' llevan semanas esforzándose para convencer a Aliye y Zeynep para que acepten su relación. ¿Lo conseguirán? Si quieres descubrir qué ocurre entre ellos, no puedes faltar a tu cita diaria con ellos. De lunes a viernes a las 18:50 horas en Divinity.