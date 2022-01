Capítulo 46, temporada 1 de 'Ada Masalı: el cuento de la isla'

Todos los esfuerzos de Haziran y Poyraz por ganarse a sus familias políticas son en balde. Aliye y Zeynep no dan su brazo a torcer y la pareja sigue sin contar con su aprobación. La situación es crítica y a los protagonistas de 'Ada Masalı: el cuento de la isla' tienen que tomar una decisión . Lamentablemente, no les queda otra salida por dolorosa que sea. ¿Qué habrán decidido? Sin embargo, ellos no serán los únicos en sufrir por amor en la isla.

Desde que se conocieron en la isla quedó claro que su relación no iba a ser fácil. Haziran y Poyraz lo tenían todo en contra pero a pesar de todo su amor se supo sobreponer a todas las adversidades. Sin embargo, no contaban con la férrea oposición de sus familias. ¿Podrán superar este obstáculo que parece insalvables? ¿Qué ocurrió en el pasado entre Aliye y Zeynep para que no quieran que estén juntos? Si quieres descubrirlo no pudes faltar a tu cita diaria con ellos. De lunes a viernes a las 18:50 horas, en Divinity.