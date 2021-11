Capítulo 4, temporada 1 de 'Ada Masalı: el cuento de la isla'

La noticia del beso entre Haziran y Poyraz cae como una bomba entre los cotillas isleños, que no paran de comentar lo ocurrido mientras observan con atención cada paso de la pareja. La joven, que intenta evitar al máximo cruzar la mirada con él tras el beso, no tardará en darse cuenta de que algo ocurre.

Ante tanto rumor, llegará un momento en el que Poyraz no aguantará la presión y tomará una decisión que parece no agradar a Haziran. En medio de la plaza de la isla y ante todos sus vecinos, el dueño de la almazara desmiente que entre ellos haya algo más que una relación de negocios. "Haziran y yo solo estamos trabajando juntos, no hay nada entre nosotros", les dice a todos ante su socia, que se muestra furiosa y responde aparentemente dolida. "Y nunca lo habrá". ¿Cumplirá con su palabra?