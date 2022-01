Capítulo 57, temporada 1 de 'Ada Masalı: el cuento de la isla'

Después de varios meses luchando por su amor, Haziran ha dado un paso atrás. Esta vez sí ha cumplido su palabra. La isla y Poyraz han quedado atrás por mucho dolor que sienta. A veces hay que hacer borrón y cuenta nueva para poder seguir adelante y los que se quedan atrás no pueden más que asumirlo. Es hora de pasar página y empezar de cero.

Pero Haziran no es la única que ha dejado dolor tras sí, Batu también ha dejado a Idil destrozada. ¿Qué hará ahora la hija del alcalde? ¿Volverá a poner sus ojos en Poyraz?

Se acabó. La historia de Haziran y Poyraz no ha sido posible. Su amor ha sido imposible. Pese a que sus sentimientos son muy fuertes, no han podido superar los obstáculos que les separan. ¿Qué pasará a partir de ahora?