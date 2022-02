Capítulo 62, temporada 1 de 'Ada Masalı: el cuento de la isla'

Por mucho que se empeñen en poner tierra de por medio, el destino reúne una y otra vez a los protagonistas de 'Ada Masalı: el cuento de la isla' . Después de sus separación, Haziran y Poyraz vuelven a coincidir en la pedida de mano de Alper y Melisa, pero la tensión entre ellos no se ha reducido.

Por otro lado, Batu cada vez está peor de sus problemas mentales y debe tomar una decisión definitiva si quiere curarse definitivamente. Sin embargo, Idil no parece ayudar. Al tiempo que el intenta recuperarse, la hija del alcalde sigue adelante con su plan para ponerle celoso.

Pese a haberlo intentado, Haziran y Poyraz no han podido superar los obstáculos que les separaban y han tenido que dejar de lado sus sentimientos y poner distancia entre ellos. Sin embargo, no será fácil. Pese a su intento por alejarse siempre encuentran la forma de volver a reunirse. ¿Encontrarán la forma de estar juntos de nuevo y ser felices? Si quieres descubrirlo, no puedes faltar a tu cita diaria. De lunes a viernes, en Divinity.