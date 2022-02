Capítulo 67, temporada 1 de 'Ada Masalı: el cuento de la isla'

Superados todos los obstáculos, la isla se prepara para el gran día de Alper y Melisa. Su boda está a la vuelta de la esquina, pero no todo es felicidad entre los vecinos. Tras su marcha, Batu no da señales de vida e Idil no supera su perdida. Por su parte, Zeynep ya no puede ocultar durante más tiempo su enfermedad a Latif.