Capítulo 69, temporada 1 de 'Ada Masalı: el cuento de la isla'

Después de todo lo que ha pasado entre ellos, Poyraz no está dispuesto a renunciar a Haziran. El isleño se ha dado cuenta de que no puede vivir por ella por eso planea sorprenderla con una inesperada pedida de mano. ¡Y ha encontrado la forma perfecta de pedirle matrimonio! Sin embargo no puede hacerlo solo, Poyraz necesitará la ayuda de sus amigos y familiares.