Capítulo 6, temporada 1 de 'Ada Masalı: el cuento de la isla'

Cada día que pasa el vínculo entre ellos se fortalecen y empieza a ser casi imposible disimular. Nehir está convencida de que entre ellos hay pasión y por eso les tiende una trampa con el fin de darles el empujoncito que necesitan. No lo conseguirá pero logrará que su primera se dé cuenta de algo muy importante.

La aparición en escena de Hakan complicará nuevamente las cosas entre ellos porque el joven no tardará en descubrir el secreto de su compañera de trabajo. Conocer la identidad de la misteriosa socia de su amigo de la infancia resulta todo un descubrimiento. El encuentro resulta de lo más tenso y aunque ambos disimulan y evitan decir a Poyraz que se conocen, el que fuera compañero de trabajo de Haziran podría tener planes perversos contra la pareja. ¿Qué pretende contarle a su amigo de la infancia? ¿Saldrá a la luz la traición de Haziran? ¿Podrá evitar la joven ser descubierta?

Pero la relación de Haziran y Poyraz no es la única que podría traernos de cabeza en el último gran fenómeno turco. La isla no solo está cambiado a la joven protagonista sino también a su amiga. Sin embargo, Alper no tardará en enterarse de las verdaderas intenciones de Biricik sobre su 'amistad'.