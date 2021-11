Capítulo 7, temporada 1 de 'Ada Masalı: el cuento de la isla'

Pero Haziran sabe que lo tiene que tener todo bien atado y que no puede permitir que Hakan actúe libremente. Consciente de lo que se está jugando, tendrá un cara a cara con su nuevo enemigo en el que le dejará las cosas claras. Si ella cae, él caerá con ella. "No puedes contarle la verdad porque si lo haces sabrá también tu secreto. Si se revela lo que hiciste no podrás mirar a Poyraz ni a nadie más en la isla. Tienes mucho que perder". La jugada sale tal y como ella espera. Hakan está atrapado y tendrá que pensar bien los pasos a dar para arruinar a la pareja. Ese será el motivo que le lleve a proponerle un trato. "Tú no cuentas mi secreto y yo no cuento el tuyo. Si por tu culpa no consigo mi recompensa te aplastaré".