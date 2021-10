Capítulo 13 temporada 1 de 'Amor a segunda vista'

Después de varios días fingiendo ser marido y mujer, Zeynep se sincera y le cuenta a Fatih por fin la historia de su amor en Estados Unidos. Emocionado, él hace lo mismo sobre su compromiso fallido en Nueva York. Y es ahí donde ambos descubren que sus caminos se cruzaron mucho antes de coger ese vuelo de regreso a casa. Convencido de que eso es una señal del destino, Fatih le pedirá una oportunidad. Sin embargo, la respuesta no será la que espera. "He renunciado a confiar en los hombres para siempre. Eso se acabó. Cuanto más alto subes más dura es la caída y no podría soportar otro fracaso", le dice a su falso esposo.