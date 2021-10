Capítulo 16 temporada 1 de 'Amor a segunda vista'

Fatih no puede controlarse al ver al exnovio de Zeynep y, en su afán de protegerla, termina discutiendo con ella, muy nerviosa ante el regreso de Ertan. Y es que el padre de Selin ha regresado a Estambul con las ideas claras. Después de casi dos años, el joven quiere recuperarla y formar una familia con ella, algo que el rico heredero no puede consentir.

Sin embargo, Zeynep está confusa y paga su rabia con el hombre que se ha mantenido a su lado en las últimas semanas y con el que estaba iniciando un acercamiento. "¿Qué diablos crees que estás haciendo? Que no se te olvide que no estamos casados. Todos sois iguales. Vais de hombres fuertes y protectores. Esta es mi vida y no tienes derecho a interferir en ella. No lo olvides", le dice furiosa.