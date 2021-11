Capítulo 28 temporada 1 de 'Amor a segunda vista'

Por suerte, no está todo perdido. Meryem logra que Izan, el empresario agredido, retire la denuncia contra su hija. Además, la empresaria descubre que Fatih y Zeynep no están casados. ¿Qué pasará a partir de ahora?

Ya no hay marcha atrás. A pesar de que todo empezó como una farsa y que no están casados realmente, Zeynep y Fatih han dado un paso más importante que el matrimonio. Se han convertido en una auténtica familia. Su relación se ha convertido en algo inquebrantable. Sin embargo, cualquier paso en falso podría ser fatal para su futuro. Si quieres descubrir qué ocurre con la pareja protagonista de 'Amor a segunda vista', no faltes a tu cita con ellos. De lunes a viernes a las 17:15 horas, en Divinity.