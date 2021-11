Capítulo 44 temporada 1 de 'Amor a segunda vista'

No ha servido de nada. Después de lo ocurrido y de enfadarse hasta tal punto de abandonar la mansión, Zeynep no ha logrado el perdón de Fatih. El joven se siente profundamente dolido con su novia y despierta en casa de Mete después de no aceptar las disculpas. ¿Logrará Mete hacerle cambiar de opinión?

Después de lo ocurrido con su ex, Zeynep no confiaba en los hombres y aceptó la propuesta de Fatih únicamente para poder enfrentarse a su familia con un poco de dignidad. Sin embargo, la joven no contaba con que acabarían convirtiéndose en una auténtica familia y que él le haría creer de nuevo en el amor. Ahora, meses después, su historia está en la cuerda floja. ¿Podrán superar los obstáculos y encontrar la forma de ser feliz?