Capítulo 83 temporada 2 de 'Amor a segunda vista'

Fatih y Zeynep siguen mintiendo a su familia. La pareja aún no ha confesado que se han reconciliado y por ese motivo, Mukaddes insiste en hablar de la supuesta nueva novia de su hijo. La madre de Fatih no sospecha nada mientras el joven tiene una cita a escondidas con Zeynep. Sin embargo, las cosas podrían no salir como espera en esa cita. Al mismo tiempo, su mujer recibe una visita inesperada en el primer día de trabajo de la empresa de su madre.