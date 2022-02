Birce Akalay, tras superar el covid-19: "Nunca pensé que estaría tan agradecida por una enfermedad"

Superada la enfermedad, Birce Akalay respondía a la prensa sobre su estado de salud. Tras confirmar que ya había dado negativo y que había cumplido con la cuarentena estipulada, la actriz aseguraba que estos días de soledad le han venido muy bien para dedicarse a sí misma. "No he salido de mi casa durante mucho tiempo, no he hablado con nadie.... Nunca pensé que estaría tan agradecido por una enfermedad. He tenido tiempo para mí y para mis animales. Fue un buen un buen momento para estar sola", ha contado la actriz.