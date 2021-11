Capítulo 10, temporada 1 de 'Amor Lógica Venganza'

Aunque Esra no tenía ninguna intención de asistir al cumpleaños de Çağla , finalmente su madre la ha convencido. Con el negocio funcionando mejor que nunca, Menekse le entrega a su hija dinero para que pueda comprar un regalo y un vestido para no desentonar en la mansión de su jefa. Y lo hará. Nada más llegar a la fiesta, Esra sorprenderá a Ozan, que no esperaba que asistiera.

La presencia de Esra desestabiliza a Ozan. Desde su llegada el empresario no puede quitarla ojo de encima y sus celos siguen creciendo al comprobar la buena sintonía que tienen Esra y Çinar. Incapaz de controlarse, el empresario volverá a reprocharle a su ex su comportamiento y se pondrá en evidencia. "Ozan creo que estás celoso. Admítelo. Aún no me has olvidado", le dice a su ex, con el que vivirá un momento realmente tenso.