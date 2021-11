Capítulo 12, temporada 1 de 'Amor Lógica Venganza'

Sin embargo, confesar sus sentimientos no será tan fácil. Ozan no parece dispuesto a facilitar el acercamiento entre su ex y su mejor amigo y boicoteará cualquier oportunidad que tengan para estar a solas. Y si para ello tiene que pedir que Esra trabaje con él, lo hará. Con lo que no contaba el empresario es con que su ex se diera cuenta de que está celoso.