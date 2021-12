Capítulo 13, temporada 1 de 'Amor Lógica Venganza'

Ozan se presenta por sorpresa en la excusión de los empleados

El empresario intenta evitar el acercamiento de Esra y Çinar

Cada tarde, un nuevo capítulo de 'Amor Lógica Venganza', en Divinity

A pesar de que sigue negando que siente algo por Esra y que su reencuentro ha removido algo en su interior, Ozan no está dispuesto a permitir el acercamiento de su ex con su mejor amigo. El empresario no cesa en su empeño de poner todos los impedimentos que pueda a la posible relación de Esra y Çinar.

Muerto de celos y temiendo que en su ausencia pueda ocurrir lo que tanto miedo le da, el empresario se presenta en una excursión que los trabajadores han organizado y a la que no iba a acudir con la única intención de vigilar los pasos de Çinar.

Por supuesto, los problemas no tardan en surgir. La sintonía que existe entre los dos becarios está haciendo enloquecer al empresario, que aprovechará cualquier comentario de su ex para lanzarse contra ella y llevarle la contraria. La tensión no pasa desapercibida para los compañeros, que siguen ajenos a la historia que ambos ocultan.

Tal es el mal rollo que existe, que tras una discusión en público, Esra aparecerá en la habitación de su ex para pedirle explicaciones sobre su comportamiento. Y Çinar no tarda en aparecer en la conversación. Harta de los reproches de su ex y tras un comentario muy desafortunado, Esra le abofetea.

La airada reacción de la que un día fuera su mujer le hace reflexionar. Ozan saldrá tras ella con la intención de disculparse pero lo que se encuentra no hace mas que complicar las cosas.

Pensaban que iba a ser muy fácil hacerle pagar al otro por lo que pasó entre ellos en el pasado pero su plan se está volviendo en su contra. Los sentimientos han vuelto a aflorar y los sentimientos del pasado les impiden pasar página y romper definitivamente el lazo que les une. Esra y Ozan, aunque se empeñan en negarlo, están enamorado (incluso más que antes).

Si quieres disfrutar de 'Amor Lógica Venganza' y de las telenovelas de más éxito de Divinity completas y además ver por adelantado los capítulos de las telenovelas actuales, suscríbete a Mitele PLUS.