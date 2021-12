Capítulo 14, temporada 1 de 'Amor Lógica Venganza'

Sin embargo, lo que no imagina Ozan es lo que realmente ha ocurrido entre ellos. Cuando Çinar retoma la conversación con Esra y por fin se atreve a decirle que está enamorado, ella ni siquiera le toma en serio.

Tras varios intentos por localizarle, Esra no tarda en averiguar dónde ha podido ocultarse el empresario. La casa que tiene y que no conoce nadie es el sitio perfecto para ocultarse. Sin pensárselo dos veces, la joven se traslada hasta allí. Sin embargo, una vez allí no le bastará con haberle localizado.