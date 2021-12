Capítulo 15, temporada 1 de 'Amor Lógica Venganza'

A pesar de lo dolida que abandonó la casa de Ozan , Esra no puede ocultar sus sentimientos por Ozan. Y ahora le toca el turno a ella. ¡Por fin entiende a Ozan! La joven se pondrá en su piel y es que ahora es Esra la que cada vez muestra más celos por el acercamiento que Çağla está pretendiendo con Ozan. Consciente de que la joven empresaria tiene todo lo que podría enamorar a su exmarido, la protagonista de 'Amor Lógica Venganza' se mostrará muy molesta con cada gesto de su jefa.

Sin embargo, el destino juega a su favor y la última jugada de Çağla no sale como ella espera . Su plan se tuerce en el último momento y Esra será la persona que la sustituya en la campaña de la empresa organizadora de bodas. De repente, ella y Ozan formaran pareja y vestidos de novios tendrán que intentar disimular ante todo el equipo lo que un día hubo entre ellos.

Mientras en el barrios, las familias de Esra y Ozan siguen con su particular guerra. Y Zümrüt se la ha vuelto a jugar a su mayor enemiga. Consciente del valor que tiene el cuaderno en el que el padre de Esra guardaba toda la información sobre las gafas inteligentes y lo que eso podría suponer para el futuro de la familia de la joven, decide ocultarlo para que no logren su propósito y se conviertan, como ella, en millonarios. Sin embargo, su hija no tardará en descubrir su secreto.