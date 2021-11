Capítulo 1, temporada 1 de 'Amor Lógica Venganza'

SIGUE EN DIRECTO TUS SERIES DE DIVINITY FAVORITAS Lo que mal empieza mal acaba. Eso es justamente lo que le pasó a Esra, quien para huir de una vida sin futuro, decidió proponer matrimonio a Ozan, un joven ingeniero del que no estaba enamorada. Sin embargo, su relación no fue como ninguno de los dos esperaba. Después de algún tiempo juntos, la joven acabó pidiéndole el divorcio.

Años después, Ozan regresa a la vida de Esra. Ahora la situación es muy diferente a la que era cuando eran pareja. El joven se ha convertido en un empresario de éxito. La app por la que dejó todo le ha convertido en un hombre millonario mientras que ella no ha logrado cumplir sus sueños y sigue buscando la forma de salir adelante sin mucha suerte. Ese es el motivo por el que descubrir la fortuna que ha tenido su exmarido le afecte tanto. Incapaz de asimilar este giro en su historia, la joven se meterá en un lío que provocará el reencuentro con él.

El reencuentro no ha podido ser más tenso. El tiempo y el rumbo tan diferente que han tomado sus vidas no ha hecho más que aumentar las distancia entre ellos. Su historia no tiene arreglo. O sí. Apenas un día después de su reencuentro, Ozan se pone de nuevo en contacto con su exmujer para verse de nuevo cara a cara. ¿Qué es lo que le tiene qué decir? ¿Qué pretende durante ese reencuentro? ¿Se harán realidad los sueños de Esra?