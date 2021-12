Capítulo 22, temporada 1 de 'Amor Lógica Venganza'

Como era de esperar, Ozan no piensa ponérselo fácil a su exmujer. Tras ver el estado en el que abandona la oficina, el empresario se empeña en ir a buscarla para pedirle explicaciones sobre lo sucedido. "No puedes entrar en la vida de un hombre poniéndolo todo patas arriba para luego marcharte como si nada. Te has rendido y cuando te vas le rompes el corazón a la otra persona y te prometes no volver jamás", le dice a su ex, que a punto está de confesar sus sentimientos. "No tenía ni idea de que pasaría algo así. Jamás lo pude imaginar".