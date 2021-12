Capítulo 25, temporada 1 de 'Amor Lógica Venganza'

Después de su conversación con Çinar y tras los últimos días que ha vivido al lado de Esra, Ozan cada vez esconde menos sus intenciones con su exmujer. Los sentimientos han aflorado y quiere propiciar un acercamiento a ella. Sin embargo, no se lo va a poner nada fácil. Esra sigue escapando de él y de sus sentimientos. Sin embargo, su fortaleza no resistirá mucho. Cuando Ozan le reconoce que está enamorado de ella, Esra no aguantará más.