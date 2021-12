Capítulo 28, temporada 1 de 'Amor Lógica Venganza'

Destrozado, Ozan da un paso totalmente inesperado que coge por sorpresa a la propia Çağla, que tras intentar disculparse por su comportamiento, escucha atónita la propuesta de matrimonio de Ozan. "¿Qué ha cambiado?", le pregunta a Ozan. "No me fijaba en ti, es culpa mía pero cuando me dijiste lo que sentías lo entendí todo. Lo he estado pensando, mereces ser feliz", le responde el empresario.