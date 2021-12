Capítulo 29, temporada 1 de 'Amor Lógica Venganza'

Tras lo ocurrido en los últimos días y después de que el empresario le rompiera el corazón a su exmujer anunciando la boda con Çağla, ambos son sumamente infelices y necesitan tomarse un respiro, alejarse del otro y reflexionar sobre todo lo ocurrido. Sin embargo, no será fácil. Esra y Ozan no pueden escapar a su destino y la pareja vuelve a coincidir. En el mismo hotel y en habitaciones contiguas, Esra y Ozan no pueden evitar el reencuentro menos deseado por ambos.