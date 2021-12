Capítulo 30, temporada 1 de 'Amor Lógica Venganza'

Ajena a que su enemiga es la exmujer del empresario, se presenta en el hotel en un intento por alejarles y dejarle claro a la que fuera becaria en la empresa cuál es su lugar a partir de ahora. La dulce Çalğa muestra su lado más cruel y oscuro con ella. "Cuando volvamos a Estambul, ¿te importaría ayudarme con los preparativos de la boda? No sé por donde empezar", le dice cargada de ironía justo antes de preguntarle por ese supuesto novio que tenía. "¿Qué ha pasado?", le dirá a la joven, que advertirá a su enemiga. "No lo conocía bien, no era quien yo creía que era. Ten cuidado tú también", le dice a Esra, que no duda en lanzarle una advertencia. "No lo conocía bien, no era quien yo creía que era. Ten cuidado tú también", le dice a su jefa.