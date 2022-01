Capítulo 37, temporada 1 de 'Amor Lógica Venganza'

Tenían la felicidad al alcance de la mano pero un malentendido acabó con todo. Los caminos de Ozan y Esra volvieron a separarse y ahora la pareja busca la forma de volver a unirlos. Sin embargo, no parece que la mujer del empresario vaya a ponérselo fácil. Çalğa se ha convertido en la auténtica villana de esta historia y no está dispuesta a que Ozan se separe de ella. ¿Lo logrará con sus sucias artimañas? Si quieres descubrir qué ocurre entre los protagonistas de 'Amor Lógica Venganza', no puedes perderte los próximos capítulos de estreno. De lunes a viernes a las 19:40 horas, en Divinity.