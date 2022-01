Capítulo 39, temporada 1 de 'Amor Lógica Venganza'

Tenían una segunda oportunidad para ser felices pero no han sido capaces de aprovecharla. Su pasado, las dudas, las sospechas... todo ha pesado más que su amor y ha podido con ellos. Ya no hay vuelta atrás. Ahora Çağla lo tiene todo bajo control y ha conseguido, con sus mentiras, distanciar a la pareja. ¿Podrá mantenerlos así? Si quieres descubrir qué ocurre entre los protagonistas de 'Amor Lógica Venganza', no puedes faltar a tu cita diaria con ellos. De lunes a viernes a las 19:40 horas, en Divinity.